СМИ: Huawei нашёл российскую замену Android

Китайский производитель Huawei нашёл российский аналог американской операционной системы Android — ОС "Аврора". Об этом сообщает The Bell.

Издание отмечает, что заинтересованные стороны уже поговорили о перспективах сотрудничества.

В мае американская компания Google отказалась предоставлять ПО для смартфонов Huawei. Позже Google заявила, что обновления для этих устройств будут доступны в течение 90 дней согласно временному разрешению американских властей. Срок действия лицензии истекает в августе. Это касается всех смартфонов Huawei, даже ещё не собранных.

В июне Facebook запретила предустановку на новых смартфонах Huawei своего приложения, а также соцсети Instagram и мессенджера WhatsApp.

Решение Facebook и Google об остановке сотрудничества с Huawei связано с политикой американского лидера Дональда Трампа в отношении Китая.

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