США не признали итоги выборов в Южной Осетии

После обработки 95% протоколов оказалось, что в парламент проходит пять политических партий.

В США не признали результаты выборов в парламент Южной Осетии, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

— США не признают легитимность так называемых парламентских выборов в Южной Осетии 9 июня и не признают их результаты, — цитирует Ортагус РИА "Новости".

После обработки 95% протоколов пять политических партий проходят в парламент Южной Осетии.

По данным ЦИК, в парламент прошли партия "Единая Осетия", получившая 34,96% голосов, Народная партия (21,8%), "Ныхас" (14,37%), "Единство народа" (12,96%), а также Коммунистическая партия (7,29%).