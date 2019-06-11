США не признали итоги выборов в Южной Осетии

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Фото © Flickr / Sam Howzit

После обработки 95% протоколов оказалось, что в парламент проходит пять политических партий.

В США не признали результаты выборов в парламент Южной Осетии, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

США не признают легитимность так называемых парламентских выборов в Южной Осетии 9 июня и не признают их результаты, — цитирует Ортагус РИА "Новости".

После обработки 95% протоколов пять политических партий проходят в парламент Южной Осетии.

По данным ЦИК, в парламент прошли партия "Единая Осетия", получившая 34,96% голосов, Народная партия (21,8%), "Ныхас" (14,37%), "Единство народа" (12,96%), а также Коммунистическая партия (7,29%).

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