США не признали итоги выборов в Южной Осетии

В США не признали результаты выборов в парламент Южной Осетии, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
— США не признают легитимность так называемых парламентских выборов в Южной Осетии 9 июня и не признают их результаты, — цитирует Ортагус РИА "Новости".
После обработки 95% протоколов пять политических партий проходят в парламент Южной Осетии.
По данным ЦИК, в парламент прошли партия "Единая Осетия", получившая 34,96% голосов, Народная партия (21,8%), "Ныхас" (14,37%), "Единство народа" (12,96%), а также Коммунистическая партия (7,29%).
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