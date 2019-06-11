Мужчину арестовали за эвакуацию машины полицейского в США

После этого стражи порядка пытались обвинить выполнявшего свою работу эвакуаторщика в похищении их имущества.

Водитель эвакуатора в Нью-Йорке по имени Хосе Родригес был арестован, когда пытался эвакуировать по решению суда автомобиль одного из сотрудников местной полиции, просрочившего три банковских платежа. Об этом сообщает телеканал News 1.

Как рассказал журналистам сам потерпевший, на парковке перед полицейским участком он обнаружил автомобиль Nissan Maxima, разыскиваемый банком за невыполнение условий договора. Он зарегистрировал авто в системе и погрузил на подъёмник.

После этого его тягач блокировал зелёный пикап, к нему подошли двое сотрудников и сказали, что машина принадлежит сотруднику и её следует вернуть обратно на парковку, но получили отказ. Родригес аргументировал это тем, что авто стало собственностью банка, как только оно поднялось на эвакуатор. Не убедил эвакуаторщика и подоспевший хозяин авто.

Пришедший из зелёного пикапа офицер вернулся в свою машину и снял со стекла видеорегистратор. Затем они окружили Родригеса и арестовали за хранение похищенного имущества — того самого регистратора из машины полицейского. Соответственно, его тягач был отправлен на штрафстоянку, а Nissan сотрудника благополучно вернулся на парковку.

После 20 часов под арестом мужчине предъявили обвинения, правда, в суде, озвученная ранее уголовная статья, была заменена на фальсификацию документов и использование полицейской рации, что Родригес отрицает. Вероятно, не было предела огорчению стражей порядка, когда они узнали, что у "подозреваемого" есть в распоряжении последний кадр с камеры регистратора, где виден снимающий его сотрудник — снимок автоматически отправился в облако на хранение.

По словам Родригеса, из-за продолжающихся судов его служебный автомобиль до сих пор арестован, хотя сама ситуация произошла ещё 30 мая. Также он до сих пор ждёт, когда ему вернут изъятые во время задержания телефон, ноутбук, планшет и камеры.

— Единственная причина, по которой это произошло, была в том, что это была машина полицейского. Только поэтому, — сказал Родригес.

При этом, как уточнили в самом полицейском управлении Нью-Йорка, мужчине были предъявлены обвинения, поскольку проведённое расследование показало отсутствие у него необходимой регистрации. Родригес в ответ заявил, что уже нанял адвоката и готов бороться дальше.