СМИ: "Спаситель мира" да Винчи находится на яхте саудовского принца

Картина будет храниться там до тех пор, пока власти страны не построят культурный центр.

Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира", проданная в 2017 году за $450 млн, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщил портал Artnet.

Как сообщили источники портала, картина будет храниться на яхте Serene до тех пор, пока власти Саудовской Аравии не построят культурный центр в регионе Эль-Ула в провинции Эль-Мадина. Там, вероятнее всего, будет экспонироваться полотно да Винчи.

По информации агентства Bloomberg, последний раз яхту видели в районе курорта Шарм-эш-Шейх.

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