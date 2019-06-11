Мотоблогер погиб, выполняя трюк на оживлённой трассе в Подмосковье

Судя по фотографиям, мужчина ехал на мотоцикле в правом ряду и рулил ногами, снимая происходящее на камеру.

Мотоблогер Артём Болдырев, более известный в кругу любителей двухколёсной техники как Болт, скончался в результате ДТП с легковым автомобилем на трассе в Подмосковье.

Авария произошла на 68-м километре трассы М4. Судя по фотографиям, в этот момент Болдырев ехал на мотоцикле в правом ряду и рулил ногами, снимая происходящее на камеру.

В какой-то момент что-то пошло не так, и мотоциклист врезался в левый борт движущейся в параллельном направлении "газели". По словам очевидцев, от сильного удара он упал с мотоцикла на дорогу и погиб на месте. При этом они отмечают, что мужчина был без защиты и ехал на высокой скорости.

Ранее Лайф сообщал, что автор трека "РукаЛицо" Скруджи попал в ДТП на байке и сломал руку.