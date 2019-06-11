Трамп поедет в Южную Корею после саммита G20 в Японии

Там обсудят "тесную координацию действий", направленных на обеспечение окончательной денуклеаризации КНДР.

Президент США Дональд Трамп посетит Республику Корея после завершения саммита G20 в Осаке в конце июня, сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

— После [саммита] "двадцатки" госсекретарь [США Майк] Помпео будет сопровождать президента Дональда Трампа в ходе поездки в Республику Корея для встречи с президентом Мун Чжэ Ином, — цитирует Ортэгус ТАСС.

По её словам, лидеры двух стран собираются обсудить "пути укрепления альянса между США и Республикой Корея", а также продолжить "тесную координацию действий", направленных на обеспечение окончательной денуклеаризации Корейской Народно-Демократической Республики.

Ортэгус отметила, что тема взаимодействия с Пхеньяном будет подниматься Трампом и Помпео в рамках саммита G20.

Ранее Трамп потребовал, чтобы лидер Китая приехал на саммит G20.