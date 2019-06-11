Обучающиеся в США работе на F-35 турецкие пилоты прекратили полёты

Турецкие пилоты, которые проходят обучение на военно-воздушной базе Люк в Аризоне на истребителях-бомбардировщиках F-35, больше не совершают полётов, сообщает Рейтер.

— Министерству известно, что турецкие лётчики... не совершают полётов, — цитирует агентство официального представителя Пентагона Майка Эндрюса. Он отметил, что свёртывание программы продолжится, если Турция не изменит свою политику.

Ранее стало известно, что обучающимся в США полётам на F-35 пилотам придётся покинуть страну до 31 июля.

Напомним, США выразили разочарование по поводу отправки турецких военнослужащих в Россию для обучения работе с российскими ракетными комплексами.