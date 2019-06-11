Помпео от имени Трампа поздравил россиян с Днём России

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Фото © Twitter / Secretary Pompeo

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео поздравил граждан РФ с Днём России, который отмечается 12 июня.

От имени президента [Трампа] и американского народа я поздравляю российский народ по случаю Дня России. В день, когда вы отмечаете почти три десятилетия с начала конституционных реформ в стране, США чтят постоянные чаяния вашего народа на поддержание принципов всеобщих свобод, гражданских прав и верховенства права, — поясняется в распространённом госдепом поздравлении Помпео.

День России — государственный праздник, в этот день приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.

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