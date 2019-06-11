Wu-Tang Clan и The Notorious B.I.G были увековечены на карте Нью-Йорка

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Власти Нью-Йорка приняли решение переименовать одну из улиц города в честь одного из самых влиятельных рэп-исполнителей США — Кристофера Уоллеса, более известного во всём мире как The Notorious B.I.G. Об этом сообщает New York Post.

В честь музыканта назвали участок Сент-Джеймс Плейс между Фултон-стрит и Гейтс-авеню в Бруклине. Как отмечают журналисты, Бигги "вырос в нескольких шагах" от этого места.

Как говорится в статье, впервые вопрос переименования улицы в честь B.I.G был поднят ещё в 2013 году, но дело не продвинулось далеко, поскольку, по мнению чиновников, читающий рэп о тяжёлой жизни, наркотиках и прочих атрибутах жизни темнокожего в США в начале 90-х "был бы плохим примером для подражания для молодёжи этого района".

Новые застройщики хотят стереть историю, они хотят открыть новые кафе и бутики и вытолкнуть нас из нашего сообщества. Вот почему эта табличка так важна сегодня — чтобы история этого места рассказывалась нашим детям и детям наших детей, — прокомментировала новое решение чиновников член городского совета Лори Кумбо.

Примечательно, что в мае этого года власти нанесли на карту города ещё одно легендарное рэп-имя, назвав в честь коллектива Wu-Tang Clan целый округ в пригороде Нью-Йорка, который теперь так и называется — Wu-Tang Clan district.

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