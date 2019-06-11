Российские оперные певцы дали концерт ко Дню России в Вене

Такие вечера планируется делать ежегодно для того, чтобы объединить эмигрантов с родной страной.

Концерт с участием российских оперных певцов прошёл в понедельник, 10 июня, в венском филармоническом обществе Musikverein. Вечер по случаю празднования Дня России был организован заслуженной артисткой России и оперной певицей Мариной Мещеряковой, сообщает ТАСС.

В Вене выступили певицы Елена Максимова, Елена Михайленко, а также артист Иван Гынгазов. Под аккомпанемент рояля они исполнили такие произведения западных и российских композиторов, как арии из опер "Бал-маскарад" и "Дон Карлос", "Иоланта" и "Пиковая дама" и другие.

— С учётом окружающих политических событий необходимо объединить публику с помощью музыки — европейского слушателя и наших соотечественников. Это очень важный момент, на который мы хотим указать нашей музыкой, — поделилась Мещерякова.

По её словам, такие концерты планируется давать ежегодно для того, чтобы объединить российских эмигрантов с родной страной.

— Сегодня мир нуждается в объединении чувств, эмоций, страсти. Важно объединять души людей с помощью музыки, — отметила артистка.

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