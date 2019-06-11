Трамп рассказал о планах встретиться с Си Цзиньпином на G20

Встреча американского лидера Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина планируется на полях саммита G20, который состоится 28–29 июня в Осаке.

— У меня прекрасные отношения с председателем КНР. Я думаю, он будет там. У нас запланированы переговоры и встреча. Много чего интересного произойдёт, посмотрим, — сообщил Трамп журналистам.

До этого он заявил, что американские власти немедленно введут дополнительные пошлины на товары из Китая, если председатель КНР не явится на саммит G20. По словам президента США, Китаю придётся заключить торговое соглашение.

10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции в очередной раз были повышены — с 10% до 25%, то есть примерно на 200 миллиардов долларов. Трамп поручил начать процесс повышения пошлин на товары из Китая ещё на 300 миллиардов. Свои действия он объяснил тем, что Пекин отходит от договорённостей, ранее достигнутых на торговых консультациях. В ответ Пекин ввёл с 1 июня ответные пошлины в отношении более пяти тысяч товарных позиций из Штатов на 60 миллиардов долларов.