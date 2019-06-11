В Калифорнии упал небольшой самолёт

В американском штате Калифорния в понедельник упал небольшой самолёт в аэропорту города Рамона, сообщает пожарная охрана Сан-Диего в "Твиттере".
— Спасательные службы прибыли к месту падения самолёта, который рухнул на лётное поле неподалёку от диспетчерской вышки, — сказано в сообщении.
Отмечается, что все, кто находился на борту, самостоятельно покинули самолёт, пожар при падении не возник.
Точное число пассажиров самолёта пока не известно.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье упал легкомоторный самолёт.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени