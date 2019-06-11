В Калифорнии упал небольшой самолёт

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Фото © Flickr / Hy'Shqa

Все пассажиры смогли самостоятельно покинуть борт, пожар при падении не возник.

В американском штате Калифорния в понедельник упал небольшой самолёт в аэропорту города Рамона, сообщает пожарная охрана Сан-Диего в "Твиттере".

Спасательные службы прибыли к месту падения самолёта, который рухнул на лётное поле неподалёку от диспетчерской вышки, — сказано в сообщении.

Отмечается, что все, кто находился на борту, самостоятельно покинули самолёт, пожар при падении не возник.

Точное число пассажиров самолёта пока не известно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье упал легкомоторный самолёт.

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