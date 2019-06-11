Зеленский прокомментировал трагический пожар в одесской психбольнице

4

Украинский лидер пообещал выяснить причины произошедшего и выразил соболезнования друзьям и родственникам погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны разобраться в обстоятельствах страшного пожара в одесской психбольнице, унёсшего жизни шести человек.

Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать государственную комиссию для расследования, — написал он в своём твиттере.

Кроме того, украинский лидер пообещал выяснить причины произошедшего и выразил соболезнования друзьям и родственникам погибших.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×