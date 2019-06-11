В Риме запретили туристам ходить с голым торсом и вешать "любовные замки"

Также теперь в итальянской столице нельзя купаться в фонтанах, продавать места в очереди за билетами и есть пачкающую еду около достопримечательностей.

Городской совет Рима — столицы Италии — обновил и расширил список запретов для туристов, причём часть норм была датирована ещё 1947 годом, сообщает Independent.

Власти столицы запретили мужчинам ходить по улице с обнажённым торсом, а также вешать "любовные замки" на мостовые перила. Также теперь нельзя употреблять пачкающую еду рядом с известными туристическими достопримечательностями — такими как фонтан Треви.

Продажа мест в очереди за билетами в некоторые из крупнейших туристических объектов, например в Колизей или музеи Ватикана, теперь вне закона. Власти угрожают крупными штрафами для тех, кого поймают на купании в фонтанах города. А на Испанской лестнице теперь строго запрещено касаться ступенек колёсиками чемоданов.

По словам замглавы управления кадров и безопасности в Римском совете Марко Кардилли, старые правила обновили, "чтобы приспособиться к потребностям современного общества".

За нарушение всех этих норм грозят штрафы до 450 евро.

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