В Риме запретили туристам ходить с голым торсом и вешать "любовные замки"

Городской совет Рима — столицы Италии — обновил и расширил список запретов для туристов, причём часть норм была датирована ещё 1947 годом, сообщает Independent.
Власти столицы запретили мужчинам ходить по улице с обнажённым торсом, а также вешать "любовные замки" на мостовые перила. Также теперь нельзя употреблять пачкающую еду рядом с известными туристическими достопримечательностями — такими как фонтан Треви.
Продажа мест в очереди за билетами в некоторые из крупнейших туристических объектов, например в Колизей или музеи Ватикана, теперь вне закона. Власти угрожают крупными штрафами для тех, кого поймают на купании в фонтанах города. А на Испанской лестнице теперь строго запрещено касаться ступенек колёсиками чемоданов.
По словам замглавы управления кадров и безопасности в Римском совете Марко Кардилли, старые правила обновили, "чтобы приспособиться к потребностям современного общества".
За нарушение всех этих норм грозят штрафы до 450 евро.
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