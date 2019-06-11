ЕС призвал Казахстан разобраться с нарушениями на выборах президента

При этом Евросоюз готов помогать в защите фундаментальной свободы и гражданских прав.

Европейский союз призвал Казахстан разобраться с нарушениями, которые были обнаружены наблюдателями ОБСЕ на выборах президента страны в воскресенье, 9 июня. Об этом сообщается в официальном заявлении ЕС.

— В свете этих замечаний [ОБСЕ] мы ожидаем, что власти Казахстана примут меры по зафиксированным нарушениям, — сказано в документе.

В заявлении отмечается, что ЕС готов продолжать помогать Казахстану проводить реформы и защищать "фундаментальные свободы и гражданские права".

Ранее координатор миссии наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели сообщил, что выборы прошли "подготовленно и в соответствии с порядком", однако он отметил нарушения во время подсчёта голосов. В то же время наблюдатели ШОС не выявили никаких нарушений.