"Ростелеком" ответил на сообщения о переходе Huawei на "Аврору" вместо Android

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Фото © Ведомости/ТАСС

В пресс-службе российского провайдера "Ростелеком" заявили, что пока не получали официальных предложений о сотрудничестве с Huawei и использовании отечественной мобильной операционной системы "Аврора" на смартфонах китайской компании.

Как сообщает издание The Bell, в то же время в "Ростелекоме" заявили, что если предложение поступит, то они готовы сотрудничать "со всеми разработчиками мобильных решений". В Huawei от комментариев отказались.

В середине мая Минторговли США внесло китайскую компанию в чёрный список, однако разрешило продолжать работу в течение 90 дней. Срок действия лицензии истекает в августе, после чего сотрудничество с Huawei прекратят Microsoft и Google. Facebook также запретила свои приложения для китайского производителя.

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