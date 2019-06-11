Трампу купят ещё шесть вертолётов

США закупят ещё шесть вертолётов в отряд президента США Дональда Трампа, сообщает Пентагон.
Корпорация Sikorsky, которая является подразделением Lockheed Martin, получила контракт на 542 миллиона долларов на производство машин и предоставление сопутствующих услуг, рассказали в американском военном ведомстве.
Нынешний президент страны Дональд Трамп сможет полетать на каком-то из этих вертолётов, если его изберут на второй срок: работа по контракту завершится только в 2022 году.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени