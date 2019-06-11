Трампу купят ещё шесть вертолётов

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Фото © AP Photos / Andrew Harnik

Стоимость заключённого контракта на поставку машин будет превышать полмиллиарда долларов.

США закупят ещё шесть вертолётов в отряд президента США Дональда Трампа, сообщает Пентагон.

Корпорация Sikorsky, которая является подразделением Lockheed Martin, получила контракт на 542 миллиона долларов на производство машин и предоставление сопутствующих услуг, рассказали в американском военном ведомстве.

Нынешний президент страны Дональд Трамп сможет полетать на каком-то из этих вертолётов, если его изберут на второй срок: работа по контракту завершится только в 2022 году.

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