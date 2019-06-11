$250 млн в качестве "военной помощи" Украине хочет выделить Конгресс США

В новом финансовом году, который начинается в США уже этой осенью, 1 октября, предлагается включить в военные расходы 250 миллионов долларов для оказания "военной помощи" Украине, следует из обнародованного проекта будущего бюджета.

Помимо этого предлагается продлить сроком на год запрет на использование средств из бюджета на "осуществление любых видов деятельности, признающих суверенитет России над Крымом". Также законодатели обратились к главе Пентагона с просьбой разъяснить политику США "по противодействию российским угрозам в Чёрном море".

Нынешняя цифра "помощи" Украине на 50 миллионов больше прошлогодней. А всего же в будущем году США планируют потратить на свою оборону 733 миллиарда долларов — на 17 миллиардов меньше, чем было запрошено. При этом на проведение, судя по всему, "оборонительных" операций за рубежом предполагается выделить 69 миллиардов долларов.

Отмечается, что проект сперва должен получить поддержку обеих палат Конгресса США, после чего отправится на подпись к президенту.