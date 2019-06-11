Пограничники России и США провели совместное патрулирование в Беринговом море

Каких-либо судов, ведущих незаконный промысел в районе линии разграничения, замечено не было.

Пограничные сторожевые корабли РФ и США провели совместное патрулирование в Беринговом море, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Восточному Арктическому району.

— В рамках реализации плана согласованных действий сил и средств пограничного управления и 17-го района Береговой охраны США на 2019 год пограничными сторожевыми кораблями двух государств проведено совместное патрулирование района линии разграничения морских пространств РФ и США, — поясняется в сообщении.

В ФСБ подчеркнули, что при патрулировании российским пограничным кораблём "Сахалин" и кораблём Береговой охраны США "Алекс Хейли" были отработаны вопросы взаимодействия по радиосвязи, в том числе с палубным вертолётом, а также прошла тренировка по применению международного свода сигналов (МСС-65) при общем маневрировании.

При патрулировании не было обнаружено каких-либо судов, ведущих незаконный промысел водных биологических ресурсов в районе линии разграничения.