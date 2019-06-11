Хуситы атаковали с беспилотников военную авиабазу в Саудовской Аравии

Системы противовоздушной обороны арабского государства сбили направленные из Йемена дроны.

Мятежники из йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) сообщили, что обстреляли саудовскую военную авиабазу имени короля Халида около границы с Йеменом. Об этом сообщает подконтрольный им телеканал "Аль-Масира".

В свою очередь официальный представитель воюющей в Йемене арабской коалиции Турки аль-Малики рассказал саудовскому агентству новостей SPA о том, что два беспилотника были сбиты системами ПВО.

По его словам, хуситы не перестают предпринимать "отчаянные безрезультатные попытки" атак на жизненно важные саудовские объекты.

Напомним, на днях хуситы при помощи БПЛА атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.