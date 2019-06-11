В Польше обнаружили туннель, который может вести к Янтарной комнате

На поверхности туннеля находится 100-килограммовая плита, а также проросшее дерево.

На территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки был обнаружен вход в туннель, который может вести к Янтарной комнате. Об этом пишет The Sun.

По данным таблоида, музейщики нашли туннель при помощи специального георадара. Размеры путепровода пока неизвестны. Сотрудник музея Второй мировой войны Бартоломей Плебаньчик выразил надежду, что к концу июня туннель получится вскрыть.

На поверхности туннеля находится 100-килограммовая плита, а также проросшее дерево. Это может говорить о том, что люк не открывался в течение нескольких десятков лет.

По словам историка, это даёт основание считать, что никто не открывал туннель со времён войны.

Напомним, что Янтарная комната, подаренная Петру I, в 1941 году была вывезена немцами в Королевский замок Кёнигсберга. Комната бесследно пропала в 1945 году. Её поисками с тех пор занимаются историки и археологи всего мира. Так, в 2017 году сообщалось, что знаменитый объект разыскивают под Дрезденом.