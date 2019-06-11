Опрос показал, какими достижениями страны гордятся россияне

Почти каждый десятый опрошенный гордится внешней политикой и тем, как другие страны относятся к России.

Каждый пятый россиянин гордится армией и флотом, а ещё 8% испытывают чувство гордости за развитие спорта в стране и победы спортсменов, показал опрос ВЦИОМа.

Согласно данным исследования, 7% россиян гордятся внешней политикой и тем, как другие страны относятся к России. Ещё 6% поддерживают деятельность президента России Владимира Путина.

Для 5% опрошенных Россия является сильной, независимой, непобедимой и великой страной, а 4% гордятся активностью и инициативой молодого поколения.

Ранее россияне назвали главные символы России.