СМИ: Убитый брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

Ким Чен Нам якобы отправился в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактным лицом.

Сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам, который был убит в 2017 году в аэропорту Малайзии, был информатором Центрального разведывательного управления США и несколько раз встречался с его сотрудниками, сообщает издание Wall Street Journal.

— Была связь между американским разведывательным агентством и господином Кимом, — информирует газета со ссылкой на свой источник.

По информации издания, Ким Чен Нам отправился в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактным лицом из ЦРУ. Он также провёл несколько дней на курорте Лангкави, где встретился с неизвестным мужчиной корейско-американского происхождения, о чём полиция сообщила во время суда над обвиняемыми в убийстве брата Ким Чен Ына женщинами.

Ряд бывших американских должностных лиц заявили, что "господин Ким, живший в основном в китайском анклаве Макао, почти наверняка контактировал со службами безопасности других государств, особенно Китая", отмечает издание.

Ранее постпред США при ООН заявила, что брата Ким Чен Ына убили при "содействии" РФ.

Ким Чен Нам, брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, погиб в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Полиция нашла на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, которое запрещено по международной конвенции о химическом оружии. При себе у покойного был дипломатический паспорт на имя Ким Чхоля, но Южная Корея с самого начала утверждала, что убитый был старшим единокровным братом главы КНДР. Позднее это подтвердилось в ходе экспертизы.