Названы самые популярные специальности среди российских выпускников

Те, кто выбрал гуманитарное направление, более склонны к поступлению в вузы, чем школьники, выбравшие техническую сферу.

Больше половины выпускников российских школ 2019 года собираются поступать в вузы, при этом самыми популярными оказались специальности программиста и врача, показало исследование сервиса Rabota.ru, предоставленное РИА "Новости".

Эксперты решили выяснить, в какие учебные заведения и на какую специальность собираются поступать выпускники 2019 года.

Согласно полученным данным, 40% выпускников хотят выбрать техническую специальность, ещё 37% выбрали гуманитарное направление, а 23% затруднились с ответом.

Наиболее популярными оказались специальности программиста (16%) и врача (13%). Пойти на юридический намерены 6%, а на экономический — 5%.

Другими часто встречающимися специальностями стали ветеринар, художник-дизайнер, военный инженер, строитель, лётчик и спасатель.

Более половины (53%) российских выпускников собираются поступать в высшее учебное заведение, а ещё 36% хотят получить среднее профессиональное образование. Всего лишь 4% не намерены куда-либо поступать в этом году, а 7% затруднились ответить.

Отмечается, что те, кто выбрал гуманитарное направление, более склонны к поступлению в вузы (63%), чем школьники, выбравшие техническую сферу (51%).

Абсолютное большинство родителей (74%) заявили, что будут положительно настроены, если их ребёнок решит работать по специальности ещё во время обучения. Нейтральными по отношению к этому вопросу оказались 15% опрошенных. Доля тех, кто против, составила 11%.

Ранее опрос показал, какая доля школьников принимает успокоительное во время сдачи ЕГЭ.