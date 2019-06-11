Мужчина воткнул нож в шею полицейскому в Австралии

Начальник местной полиции рассказал, что нападавшему будет предъявлено обвинение в покушении на убийство.

24-летний констебль из Сиднея Якоб Велл был госпитализирован в клинику с проникающим ранением в область шеи после попытки вызвать подозреваемого на допрос. Об этом сообщает телеканал Nine News.

По информации журналистов, двое стражей порядка прибыли в район Ливерпуль на юго-западе Сиднея для проведения следственных действий. На месте в это время также были двое мужчин, один из которых вступил с полицейскими в перепалку, а затем выхватил нож и нанёс один удар констеблю по руке, а второй в шею.

Пострадавшего в тяжёлом, но стабильном состоянии увезли в больницу, а его напарник вызвал подкрепление. Прибывшая подмога помогла арестовать обоих мужчин, они были доставлены в полицейский участок. Как сообщил начальник местной полиции, нападавшему будет предъявлено обвинение в покушении на убийство.