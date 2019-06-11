Посольство КНДР в Сингапуре отменило приём в честь годовщины саммита с США

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Фото © Pixabay/cegoh

При этом сотрудники американского диппредставительства не собирались идти на данное мероприятие.

По непредвиденным причинам Посольство КНДР в Сингапуре отменило приём по случаю годовщины проведения встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

Приём от имени посла КНДР в Сингапуре Ким Чхоль Нама должен был пройти на острове Сентоса в гостинице "Капелла", где почти ровно год назад [12 июня] состоялся саммит, — рассказал собеседник агентства.

Однако запланированный на 11:00 по местному времени приём (06:00 мск) пришлось отменить по непредвиденным причинам.

На встрече должны были присутствовать представители правительства республики и несколько иностранных дипмиссий. Однако в Посольстве США сообщили, что его сотрудники не собирались идти на данное мероприятие.

Ранее в КНДР казнили спецпредставителя по США после провала переговоров.

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