В России с 12 июня изменяется порядок выезда детей за границу

Погранслужба ФСБ РФ сообщила, что с 12 июня начинает действовать новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из страны за границу, сообщает ТАСС.

Согласно новому порядку, приём и учёт заявлений будут осуществлять подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ по месту жительства одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей или по месту жительства ребёнка, в отношении которого подаётся заявление.

Кроме того, заявление о несогласии с выездом несовершеннолетних в другие страны может подаваться в посольства или консульства РФ по месту постоянного проживания заявителя за пределами государства.

В связи с этим с 12 июня пограничные органы перестают принимать заявления от граждан о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина.