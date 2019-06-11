После голодовки бездомных сирот в Хабаровске возбудили уголовное дело

Застройщик из средств бюджета получил аванс, превышающий стоимость жилья, которое должно было быть выделено потерпевшим.

Прокуратура Хабаровского края возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий после проверки, которая была проведена, когда несколько экс-воспитанников детских домов, которые не получили законное жильё, объявили голодовку около здания регионального правительства, сообщает пресс-служба ГП РФ.

В ходе проверки установлено, что один из застройщиков, возводивших 10-этажный дом с квартирами для сирот, не выполнил контрактных обязательств до 1 февраля этого года. При этом застройщик из средств бюджета получил аванс, превышающий стоимость жилья, которое должно было быть выделено сиротам.

Напомним, в начале июня 11 воспитанников детдомов, большинству из которых уже исполнилось 25 лет, объявили голодовку из-за того, что им до сих пор не предоставлено жильё, положенное по закону. У людей на руках есть решения судов в их пользу, но они ещё не исполнены.