СМИ: США запросили у Великобритании экстрадицию Ассанжа

Минюст США направил Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники.

Как отмечается, запрос был отправлен 6 июня. Издание заявляет, что это "делает маловероятным" выдвижение Вашингтоном дальнейших обвинений против Ассанжа.

При этом договор США и Британии предусматривал, что запрос должен быть отправлен в течение 60 дней после ареста Ассанжа, напоминает газета. Ассанж был задержан в Посольстве Эквадора в Лондоне 11 апреля.

Согласно этому же договору, Штатам запрещено преследовать Ассанжа по любым обвинениям, кроме указанных в запросе об экстрадиции, "если только эти действия не совершаются" после его выдачи.

11 апреля власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своём британском посольстве, после чего его арестовала британская полиция. Джулиан Ассанж скрывался в здании посольства с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил, опасаясь экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа.

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