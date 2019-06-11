Разин рассказал о своём проникновении в палату к Алибасову "через подвалы"

По словам продюсера, на такой шаг его подтолкнули публикации о том, что Алибасов якобы умер.

Продюсер Андрей Разин заявил, что ему пришлось тайком пробираться через подвальные помещения, чтобы попасть в палату к Бари Алибасову и лично убедиться, что тот жив. Об этом он рассказал в эфире программы "Привет, Андрей!".

— Всё оцепили, никого не пускали. Но буквально через три-четыре часа (с момента госпитализации. — Прим. Лайфа) я был там. Прошёл через подвалы, поднялся на лифте и прошёл в реанимацию, — сказал он.

По словам Разина, на такой шаг его подтолкнули публикации некоторых СМИ о том, что Алибасов якобы умер. Поэтому он решил проверить информацию лично.

Ранее Лайф сообщал, что Бари Алибасов по ошибке выпил химикат, перепутав его с напитком. Его госпитализировали с ожогами желудка. Врачи ввели Алибасова в медикаментозный сон, чтобы направить все силы на борьбу с осложнениями. Позже появилась информация о том, что у музыканта началось внутреннее кровотечение, однако его сын это опроверг, но рассказал о риске летального исхода у отца.