Жителя Хабаровского края признали виновным в угоне поезда

В прошлом году мужчина незаконно проник в кабину локомотива и перегнал его на другой путь, чтобы слить топливо.

Хабаровский краевой суд признал машиниста виновным в угоне тепловоза и сливе из него 500 литров топлива, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.

В ходе следствия установлено, что в прошлом году мужчина проник в кабину локомотива, стоящего на территории эксплуатационного депо "Новый Ургал", и перегнал его на другой путь. Полномочий на такие действия машинист не имел.

Затем осуждённый слил из баков тепловоза 400 литров нефтепродуктов, а спустя несколько дней — ещё 100 литров.

Машинист был признан виновным в угоне железнодорожного подвижного состава, краже и грабеже. Ему назначено наказание в виде 3,6 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.