В Балашихе раскрыли подпольное производство моторного масла

При осмотре помещения правоохранители нашли автоматизированную ленту и более тысячи пятилитровых канистр.

Полицейские обнаружили в подмосковной Балашихе нелегальное производство поддельного моторного масла, а также изъяли свыше пяти тысяч литров контрафакта, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, предприятие находилось в промышленной зоне на Объездном шоссе города Балашихи. При осмотре помещения правоохранители нашли автоматизированную ленту и более тысячи пятилитровых канистр, где находилась готовая к продаже продукция.

Отмечается, что пластиковые ёмкости не содержали защитных элементов и были низкого качества. Представитель МВД пояснила, что предварительные подсчёты говорят об убытках одного из правообладателей в размере более 1,5 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.