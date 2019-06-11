В Якутии задержали членов ОПГ, занимавшихся вымогательством

Неформальным лидером группировки был уроженец посёлка Зырянка Верхнеколымского района.

Сотрудники УФСБ Якутии задержали членов организованной преступной группы, занимавшихся вымогательством, в том числе с применением насилия.

Как отмечает пресс-служба регионального управления ведомства, неформальным лидером группировки был уроженец посёлка Зырянка Верхнеколымского района. По информации ведомства, он координировал преступления группы, а затем делил доходы между сообщниками.

УФСБ выяснило, что в апреле 2019 года к нему обратился мужчина, занимавшийся контролем нелегальных игровых залов в регионе. Он сообщил, что один из местных жителей испортил игровой автомат, после чего у предполагаемого виновника стали требовать "компенсацию".

На сбор средств потерпевшему дали один месяц. В случае отказа от выплаты денег члены группировки грозили расправиться с его семьёй.

Следственное управление МВД "Якутское" возбудило дело по статье "Вымогательство, совершённое в крупном размере".