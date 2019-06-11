Козак рассказал о тайной сделке, предложенной России молдавскими демократами

Глава Демпартии республики передал российской стороне конверт с условиями, на которых он может создать коалицию с Партией социалистов.

Лидер Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал ему конверт с предложениями по изменению внешнеполитического курса страны. Об этом Козак сообщил изданию "Коммерсант".

По словам российского вице-премьера, встреча с представителями Демпартии состоялась 3 июня. В конце мероприятия Плахотнюк передал российской стороне конверт с условиями, на которых он может создать коалицию с Партией социалистов.

Лидер Демократической партии предложил радикально изменить внешнеполитический курс республики и переориентироваться на РФ. Также в конверте описывалось урегулирование конфликта в Приднестровье на основе федерализации Молдавии.

Козак отметил, что российская сторона была удивлена подобными предложениями "откровенно антироссийской" Демпартии. Москва порекомендовала президенту и Партии социалистов не соглашаться ни на какие тайные сделки, кто бы их ни предлагал.

Вице-премьер добавил, что Москва не обсуждала урегулирование конфликта в Приднестровье и федерализацию страны ни с одной из её партий, несмотря на то что Плахотнюк винит нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство республики в сговоре с Кремлём именно с этой целью.

Ранее Козак высказался о схожести позиций РФ, США и ЕС по кризису в Молдавии.

Напомним, молдавский парламент избрал премьер-министра, им стала Майя Санду. Однако исполняющий обязанности премьера Павел Филип на следующий день был "повышен" до и.о. президента и получил от Конституционного суда право распустить неугодный парламент. Около зданий ведомств в Кишинёве собрались протестующие. Председатель парламента уже заявила, что он продолжит работу.

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