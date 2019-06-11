Умерла вдова экс-президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна

В Южной Корее в возрасте 96 лет ушла из жизни вдова бывшего президента страны Ким Дэ Чжуна и его "товарищ по демократии" Ли Хи Хо. Об этом сообщает телеканал KBS.

Отмечается, что госпожа Хо начинала свой политический путь как борец за права женщин, а после знакомства с мужем занималась "борьбой за демократию", а впоследствии — вопросами межкорейского сотрудничества и мира.

Она сопровождала супруга во время первого саммита двух Корей в 2000 году и до самой смерти возглавляла Центр мира, основанный её мужем. Уже после его смерти она дважды посещала КНДР: в 2011 её пригласили на похороны бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира, а в 2015-м она посетила Пхеньян по личному приглашению Ким Чен Ына.

Находящийся в эти дни в Финляндии президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выразил свои соболезнования по поводу ухода из жизни Ли Хи Хо, которая, по его словам, была "совестью эпохи" и "демократом нашего времени". Он заявил, что почтит её память, как только вернётся на родину.