В Нижнем Тагиле умер пострадавший при взрыве газа в доме

Скончался пострадавший при взрыве газа и пожаре в доме в Нижнем Тагиле, которого выбросило в окно взрывной волной, сообщает РИА "Новости".

— Один пострадавший скончался, мужчина, — приводит агентство слова собеседника в городской мэрии.

В Демидовской городской больнице, куда был госпитализирован пострадавший, уточнили, что мужчина умер вечером 10 июня от сочетанной травмы тела и ожогов.

Напомним, вечером 10 июня в квартире на четвёртом этаже жилого дома произошёл взрыв бытового газа, после чего возник пожар, площадь которого составила 90 кв. м. Как сообщало СУ СКР по Свердловской области, в результате инцидента пострадало три человека — мужчина и две женщины.

Во вторник в городской администрации состоится экстренное совещание. По словам главы города Владислава Пинаева, муниципалитет сделает всё, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия аварии. Для этого привлекут или средства благотворительного фонда, или финансы городского бюджета.