Три человека погибли в ДТП с экскурсионным автобусом на Тайване

Три человека погибли, ещё 13 получили травмы в результате аварии с экскурсионным автобусом на Тайване, информирует агентство ChinaNews.

ДТП произошло 10 июня вечером на скоростной трассе из Тайбэя в Гаосюн. На участке трассы в районе уезда Чжанхуа автобус внезапно пошёл под откос, протаранил ограждение и опрокинулся. В момент ЧП в автобусе было 16 человек, включая 33-летнего водителя, в результате три человека погибли, ещё 13 пострадали.

По словам водителя автобуса, он увидел падающий предмет и хотел увернуться, но пассажиры утверждают, что причиной инцидента могло стать психологическое состояние водителя.

Полиция устанавливает причины ДТП. Гражданство пострадавших и погибших не называется.