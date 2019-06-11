Выступающий за Россию олимпийский чемпион Вик Уайлд может вернуться в США

Сноубордист американского происхождения Вик Уайлд, много лет выступающий за Россию, может вернуться на родину из-за отказа ФМБА допустить его к соревнованиям.

— Безумно подумать, что если я и Министерство спорта не сможем прийти к решению, то эта неделя будет моей последней в качестве российского спортсмена. ФМБА считает меня непригодным к спорту. В то время как мои австрийские врачи утверждают, что я здоров, — написал спортсмен в своём инстаграме.

Он добавил, что конкретных планов на будущее у него нет, но он точно не готов отказаться от сноуборда, поэтому рассматривает возможность возвращения в США, ведь у него "всё ещё есть американский паспорт".

Как позже сообщил ТАСС, сноубордисту всё-таки выдали временный допуск, теперь он может принимать участие в сборах и соревнованиях. Министр спорта Павел Колобков рассказал, что планирует лично встретиться со спортсменом, чтобы обсудить ситуацию, однако повлияет ли это на решение Уайлда вернуться на родину — неизвестно.

Вик Уайлд родился в штате Вашингтон, США. Будучи профессиональным сноубордистом, он неоднократно выступал за свою страну, пока на одном из чемпионатов не познакомился с райдером из России — Алёной Заварзиной. Как он сам позже признался, девушка покорила его сердце и поэтому он решил переехать к ней в Россию. Сейчас они вместе тренируются в Красноярске.