Российский Су-27 перехватил самолёты ВВС США и Швеции над Балтикой

Российский истребитель Су-27 перехватил два самолета над Балтийским морем. Речь идет о воздушных суднах США и Швеции, сообщили в Минобороны РФ.

— Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции "Гольфстрим", — сообщили в военном ведомстве.

Экипаж Су-27 сопровождал иностранные самолеты, не пуская их к границам России, соблюдая при этом все меры безопасности. В МО РФ отметили, что полет проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как ранее сообщал Лайф, за прошлую неделю наши истребители четыре раза взлетали для перехвата у границ РФ.