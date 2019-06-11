Сегодня москвичам обещают аномально жаркую погоду и без осадков

Долгожданная прохлада наступит ближе к концу недели. Поэтому наслаждаемся жарой.

Во вторник в Москве воздух прогреется до плюс 29 градусов, осадков не будет — в столице ожидается переменная облачность. Ветер будет северного направления, 3–8 метров в секунду.

Столичный регион снова окажется под влиянием гребня антициклона. Причём в Подмосковье столбик термометра поднимется ещё выше — до плюс 30 градусов. Атмосферное давление будет повышено — оно составит 752 миллиметра ртутного столба.

— 11 июня в столичном регионе сохраняется аномально жаркая погода, температура превышает климатические значения почти на 8–9 градусов, — говорится в сообщении портала "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, прохладно в Москве станет ближе к концу недели. В четверг, 13 июня, ожидается дождь.