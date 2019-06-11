Советник президента по культуре Толстой — о сериале "Чернобыль": Добротно сделан

Советник президента России по культуре Владимир Толстой заявил, что сериал "Чернобыль" был снят с большим уважением к людям, которые пытались предотвратить катастрофу.

Толстой признался, что посмотрел две серии, но полное впечатление сформируется, когда досмотрит сериал до конца.

— Я посмотрел только две серии. Добротно сделано, но надо до конца досмотреть, чтобы составить полное впечатление. Он снят уважительно по отношению к людям, которые мужественно пытались это предотвратить, — отметил советник главы государства в разговоре с журналистами.

Подобного мнения придерживается и глава Минкультуры. Ранее Владимир Мединский в беседе с Лайфом похвалил сериал "Чернобыль" за уважение к простым людям.

Напомним, что "Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достаточно достоверным. Один из них — генерал-майор Николай Тараканов, непосредственно руководивший операцией по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ставший прототипом одного из персонажей сериала. Он высоко оценил работу актёра, игравшего его в сериале, но при этом назвал перебором некоторые показанные образы.