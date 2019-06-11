Жительница Бурятии выманила у знакомых почти 46 млн рублей на "инвестиции"

В списке пострадавших — десять человек. Один из них отдал мошеннице 21 миллион рублей.

Жительницу Улан-Удэ обвиняют в краже почти 46 миллионов рублей. Женщина уверяла своих знакомых, что занималась бизнес-инвестициями. Люди доверяли крупные суммы денег, а проценты за вложения получали незначительные либо оставались ни с чем. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по Бурятии.

Среди первых клиентов 30-летней подозреваемой оказался её же знакомый. Мужчина отдал около 14 миллионов рублей с надеждой, что скоро получит прибыль.

— В последующем для своей противоправной деятельности гражданка арендовала офис, где, принимая клиентов, живо интересовалась их жизнью, налаживала тесные дружеские связи и даже ходила на их семейные праздники, — говорится в сообщении.

За 2017 год женщина, по версии следствия, обманула девять человек. Максимальный вклад в её "инвестиции" составил около 21 миллиона рублей, наименьший — 540 тысяч. В 2018-м подозреваемая взяла с ещё одного клиента более миллиона рублей под предлогом получения предоплаты за поставку партии сотовых телефонов. В итоге десять человек лишились более 46 миллионов рублей.

Обманутые клиенты не сразу обратились в полицию. Люди заподозрили неладное, когда перестали получать проценты. Теперь дело направлено в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, полиция до сих пор разыскивает жительницу Башкирии, которая похитила из кассы Россельхозбанка более 23 миллионов рублей и исчезла вместе с мужем и маленькими детьми.