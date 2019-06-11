Обнаружено тело третьего погибшего при взрыве на танкере в Махачкале

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Обнаружено тело третьего погибшего при взрыве на танкере в Махачкале. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росморречфлот.

<p>Фото © L!FE</p>

По предварительным данным, все трое — вахтенные матросы. В общей сложности экипаж состоял из 16 человек.

Судно принадлежит Волжскому морскому пароходству. В региональном управлении МЧС России заявили, что угрозы разлива нефти в порту нет.

В общей сложности жертвами ЧП стали три человека, ещё пятеро пострадали. Как уже сообщал Лайф, взрыв произошёл во время перекачки нефтепродуктов в машинном отделении.

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