Производитель "Ангары" опроверг информацию о срыве сроков строительства

Отставания по графику в изготовлении ракет-носителей "Ангара" нет, они будут произведены раньше срока. Об этом сообщает ТАСС.

— Сроки изготовления ракет-носителей "Ангара", указанные в приказе производственного объединения "Полёт", — это внутренний производственный график предприятия, смещённый на шесть месяцев влево (ракеты будут изготовлены раньше срока. — Прим. Лайфа) относительно графика исполнения государственных контрактов, — рассказал генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева Алексей Варочко.

По его словам, специалисты намерены вовремя произвести поставку.

Ранее агентство РИА "Новости" сообщило, что производство третьей тяжёлой и второй лёгкой ракет-носителей семейства "Ангара" в омском филиале космического центра (ПО "Полёт") отстаёт от установленных заводом сроков — задержка составляет от трёх месяцев до одного года.