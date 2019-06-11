В деле о загрязнении нефтепровода "Дружба" появились новые подозреваемые

Четырёх человек подозревают в самовольном подключении к нефтепроводам и в приведении их в негодность. Они пробудут под домашним арестом до 30 июня.

Ещё четверых фигурантов в деле о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба" отправили под домашний арест до 30 июня. Об этом сообщило РИА "Новости".

Владимира Матюхина, Дмитрия Никишова, Романа Гладкова и Романа Якушева подозревают в самовольном подключении к нефтепроводам, а также в приведении их в негодность.

Ранее Лайф рассказывал об аресте ещё четырёх подозреваемых. Один из них является директором ООО "Нефтеперевалка", другой — гендиректором ООО "Петронефть актив".

В апреле через нефтепровод "Дружба" на белорусские НПЗ из России попала низкокачественная нефть. Источник загрязнения нашли на участке Самара — Унеча. Из-за этого Белоруссия приостановила экспорт российских нефтепродуктов в страны Европы.