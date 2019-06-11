Российский учёный сообщил о планах по созданию ГМО-детей

В отличие от экспериментов восточных коллег, отечественная инновация несёт меньше рисков и является более этичной.

Специалист в области методов молекулярной биологии и генной инженерии Денис Ребриков заявил о планах по созданию детей с модифицированными генами. Об этом российский биолог рассказал в интервью журналу Nature.

По его словам, имплантация эмбрионов с модифицированными генами, вероятно, будет проведена до конца текущего года в том случае, если будет получено соответствующее разрешение. При этом редактуре подвергнется ген CCR5, расположенный в коротком плече третьей хромосомы.

Примечательно, что над модификацией этого же гена работал другой генетик — Цзянькуя Хэ. Однако, в отличие от экспериментов китайского коллеги, российский метод модификации гена является менее рискованным и более этически приемлемым для общественности.

Ребриков рассматривает возможность отключения гена CCR5, который кодирует белок, позволяющий ВИЧ проникать в клетки организма. Эмбрионы с такой модификацией будут впоследствии подсажены ВИЧ-положительным матерям. В результате этой процедуры вероятно снижение риска передачи вируса ребёнку.

Однако специалисты, опрошенные изданием, выразили обеспокоенность относительно технологии редактирования. По их мнению, данный метод на сегодняшний день пока не готов к практическим испытаниям, а этическая сторона вопроса процедуры остаётся открытой.

Ранее Лайф писал: учёные выяснили, что из-за мутаций гена CCR5 каждый сотый житель России рождён с генетической устойчивостью к ВИЧ.

Тем временем китайский учёный Цзянькуй Хэ "создал" ребёнка с отредактированной ДНК в рамках проекта по применению технологии CRISPR/Cas9, согласно которому эмбрионы наделяют врождённым иммунитетом к заражению ВИЧ за счёт удаления гена CCR5. Хэ реализовывал свои эксперименты втайне от своего начальства и научного сообщества КНР в целом. Специалист может быть приговорён к смертной казни.