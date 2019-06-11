В Сочи в пятиэтажке произошёл взрыв газа — видео

В Сочи в многоквартирном доме произошёл взрыв бытового газа, сообщает "Россия. Кубань".
По предварительной информации, хозяин одной из квартир ушёл на работу, оставив включённой газовую плиту. В результате произошёл хлопок газа.
Из пятиэтажного здания было эвакуировано 30 человек, пострадавших в результате инцидента нет. Спасатели обследуют дом на наличие скрытых повреждений. На первом этаже пятиэтажки из-за хлопка выбило стёкла и оконные рамы.
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