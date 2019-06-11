Ветеринары дали советы, как спасти домашних питомцев от перегрева

Оказывается, четвероногих не стоит слишком коротко стричь и выгуливать днём. Лучше переждать жару в прохладном доме.

Домашние питомцы страдают от жары на улице не меньше, чем их хозяева. Врачи-ветеринары уверены: за состоянием четвероногих друзей сейчас необходимо следить более пристально. Об этом пишет РИА "Новости".

Если оставляете питомца одного дома, проследите, чтобы его поилка была полной. Обильное питьё в такую погоду — самое главное. Также в жару следует изменить рацион питания — не кормить тяжёлой и жирной пищей. Если кошка или собака питается натуральным кормом — следует соблюдать кисломолочную диету с низким процентом жирности. Также для питания подойдут тушёные овощи, каши и диетическое мясо.

Стоит контролировать и объём порций: животное должно всё съесть за один раз. Оставшаяся в миске еда может испортиться, её употребление может привести к отравлению.

Выгуливать питомцев лучше рано утром и поздно вечером, чтобы избежать тепловых ударов. Так как животное большую часть дня проведёт дома, стоит позаботиться о температуре в квартире. Сквозняков и включённого на всю мощность кондиционера лучше избегать, чтобы питомец не простыл. Лучше занавесить шторы, чтобы избежать прямых солнечных лучей.

Ещё один дельный совет владельцам четвероногих — купать их каждый час не надо. Можно обернуть пса в мокрую ткань или поступить следующим образом:

— Лучше смачивать лоб, переносицу, подушечки лап, — рассказали ветеринары.

В летнее время многие хозяева стремятся подстричь своих лохматых питомцев, но это не совсем правильно, считают ветеринары. Так можно нарушить терморегуляцию.

— Там же подшёрсток, и уже генетически сформировано, что они пушистые, шерсть выполняет функцию терморегуляции, в зимнее время тепло, летом прохлада, — отметили специалисты.

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