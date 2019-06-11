Радикалы пытались сорвать визит Зеленского в Конституционный суд

Участники пытались блокировать вход в здание, но украинский лидер смог пройти на заседание.

Радикалы "Правого сектора"* и активисты устроили митинг возле здания Конституционного суда Украины, который в настоящее время рассматривает вопрос об указе президента Незалежной Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Собравшиеся требуют признать документ неконституционным.

На заседание приехал лично украинский лидер. Изначально митингующие блокировали вход в здание, но Зеленскому всё же удалось туда пройти. По обновлённым данным, президент уже покинул суд, чтобы "никто потом не сказал, что присутствие имело влияние на судей".

Напомним, одним из первых указов нового лидера Незалежной Владимира Зеленского стал указ о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов в парламент, которые должны состояться 21 июля.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.