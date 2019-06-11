Россияне пожаловались, что работодатели не стимулируют их к занятию спортом

Для 76% опрошенных поддержка компанией физической активности является плюсом при поиске работы.

В России большинство компаний-работодателей не предпринимает каких-либо мер для стимулирования сотрудников к занятию спортом. К такому выводу по итогам проведения опроса пришли сервис по поиску работы HeadHunter и всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы", сообщает ТАСС.

Около 64% опрошенных сообщили, что их работодатели не делают ничего для того, чтобы сотрудники больше занимались спортом. Больше всего — 71% — такой ответ дали работающие в сфере закупок и в бухгалтерской отрасли.

Лишь 16% респондентов заявили, что в их компаниях проводятся спортивные мероприятия. Ещё 12% сотрудников получают скидки на занятия в спортивных и фитнес-клубах. По словам 5% соискателей, в их компаниях в течение дня проводят зарядку или физкультуру прямо на рабочих местах.

При поиске работы для 76% соискателей поддержка компанией спортивной активности является плюсом.

Опрос был проведён в мае среди 9654 соискателей по всей территории России. 46% опрошенных рассказали, что занимаются спортом два-три раза в неделю, не занимаются спортом вообще 11% опрошенных.